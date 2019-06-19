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كينيا تسعى لتسريع النمو الصناعي للاستفادة من السوق الإفريقي الحر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:10 م
كينيا تسعى لتسريع النمو الصناعي للاستفادة من السوق الإفريقي الحر رئيس كينيا - أرشيفية
كتبت – هناء أبو العز

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صرح بيتر مونيا وزير التجارة الكيني،  اليوم الأربعاء أن بلاده تسعى لتسريع وتيرة تصنيعها من أجل الدفع بالتصدير نحو بلدان إفريقية أخرى،  وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، فضلا عن الارتقاء بالتجارة مع باقي أنحاء العالم، وفقًا لوكالة أنباء عموم افريقيا.
 
يذكر إن "إتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية" هي خطوة رئيسية في تحرير وتدعيم الاقتصادات الإفريقية التي عانت كثيرا من الفرقة والتشرزم والتبعية للدول الكبرى والتكتلات الاقتصادية الخارجية ، سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الأسيوية التي سبقت التكتل الأفريقي وكانت تعمل على عدم خروجه للنور لأن أي تكتل أفريقي حقيقي سوف يحد ،ولو لبعض الشيء ،من قدرتها إختراق الأسواق الأفريقية على التأثير على القرار السياسي للقارة الناهضة التي تتوافر لها كل مؤهلات التقدم اقتصاديا إذا تُرِكَت وشأنها ولم يتدخل عمالقة التجارة العالمية للحد من قدرات أفريقيا بإثارة القلاقل في بلدان القارة الشابة.
 

كينيا

رئيس كينيا

اتفاقية التجارة الحرة

الاتحاد الافريقى

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