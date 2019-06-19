قبول الوافدين الحاصلين على الشهادات الفنية بما يعادل 60 % بالكليات التكنولوجية

أعلنت الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين من حاملى الشهادات الفنية المعادلة فى الجامعات المصرية بتنسيق الوافدين 2019، إذ أنه من المقرر أن يتم قبول الطلاب الوافدين بالمعاهد والكليات التكنولوجية طبقا للنسب الآتية بعد انتهاء الطلاب من معادلة شهاداتهم بالمجلس الأعلى للجامعات.

الحدود الدنيا للمعاهد "للطلبة الوافدين الحاصلين على الشهادات الفنية من بلادهم".

75 بكليات الهندسة والتربية والتجارة بما يعادل جيد جدا للدبلومات الصناعية والتجارية والصحية

60 % للكليات التكنولوجية "صناعية – تجارية – صحية"

60 % للمعاهد الخاصة الهندسية

55 % للمعاهد الخاصة النظرية

55 % للجامعة العمالية.