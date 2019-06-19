فصل إمام بريطانى بعد تعليقات "مقلقة" كشف عنها بعد مشاركته بمناظرة أمس

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن إمام شارك فى مناظرة حزب المحافظين مساء أمس وسأل المتنافسين حول "الإسلاموفوبيا"، تم وقفه عن العمل فى المدرسة التى يعمل بها، بعد الكشف عن كتابته تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعى، وصفت بالـ"مقلقة للغاية".

وأضافت الصحيفة أن عبد الله باتيل، نائب مدير مدرسة "الأشراف" الابتدائية فى جلوستر، قيد التحقيق بعد أن كُشف عن تغريدة له على موقع "تويتر" للتدوين القصير كتب فيها " كل شخصية سياسية على تتلقى رواتب من الصهاينة تخيف العالم من كوربين. إنهم لا يحبونه. يبدو أنه الأنسب للتعامل معهم! "، فى إشارة إلى اتهامات معاداة السامية التى تلاحق زعيم حزب العمال المعارض.

قالت مدرسة الأشرف الابتدائية فى غلوستر إنها أوقفت نائب رئيسها، عبد الله باتل، الذى ظهر فى برنامج بى بى سى ون ليلة الثلاثاء، حتى يتم إجراء تحقيق. وأكد أنه لم يشارك فى الآراء المنسوبة إليه.

وظهر باتيل فى برنامج "بى بى سى" ليلة الثلاثاء وطرح سؤالا للمرشحين الخمسة على خلافة تيريزا ماى حول تأثير كلمات السياسيين على الإسلاموفوبيا فى المملكة المتحدة – فى إشارة إلى وصف بوريس جونسون النساء اللائى يرتدين البرقع بأنهن أشبه بـ"صناديق البريد" و"لصوص البنوك".

ورد ساجيد جافيد، وزير الداخلية وأحد المرشحين على الزعامة أنه، دفع جميع منافسيه إلى الالتزام بإجراء تحقيق مستقل فى الإسلاموفوبيا فى حزب المحافظين إذا فازوا فى المسابقة.

قال باتيل فى وقت لاحق إنه طرح السؤال بسبب "تقارير عديدة عن العنصرية الصارخة ضد أفراد من مجتمعي"، قائلًا إنه "يريد من المرشحين أن يعترفوا بأنهم لعبوا دورًا فى نشر هذه الكراهية، وأن الأمور ستتغير".

وكان باتيل قام أيضا بتغريد خريطة للولايات المتحدة، حيث اقترح نقل إسرائيل من الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية كحل للصراع الإسرائيلى الفلسطيني.

ويبدو أن مشاركة باتيل فى المناظرة جاءت قبل الكشف عن تعليقاته التى اعتبرها البعض مسيئة.