سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فتح باب التقديم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان 1 يوليو

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:27 م
فتح باب التقديم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان 1 يوليو مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإنتاج الحربي، عن فتح باب التقديم للالتحاق بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، وذلك في إطار سعي الوزارتين لتطوير التعليم الفني بمصر ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بالمدارس الفنية.

ويتم فتح باب التقديم لطلاب الصف الثالث الإعدادي (بنين) بدءاً من أول يوليو 2019، في التخصصات التالية: (تشغيل ماكينات وتركيبات ميكانيكية، صيانة ميكانيكية، السباكة والمعالجات الحرارية، اللحام وتشكيل المعادن، بتروكيماويات، تركيبات كهربائية، معدات كهربائية، إلكترونيات، حسابات، تبريد وتكييف الهواء، نجارة الأثاث).

 

شروط التقديم :

 

ألا يقل المجموع النهائي لنتيجة الشهادة الإعدادية عن 220 درجة

 

صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعداداية العامة) للعام 2018/2019

 

بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها

 

صورة شهادة الميلاد

 

شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب

 

عدد (2) صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم

 

• طلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائه

 

صورة بطاقة ولي الأمر

 

الحضور بملف خاص يضم كل ما سبق، وتسليمه بمقر المدرسة في الفترة ما بين 1 يوليو وحتى 15 يوليو 2019 (من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً – عدا أيام الجمعة والسبت.


التربية والتعليم

الانتاج الحربى

مدارس الانتاج الحربى

ملفات المدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة