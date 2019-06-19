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ضبط 617 مخالفة مرورية خلال حملة بأسوان

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:47 م
ضبط 617 مخالفة مرورية خلال حملة بأسوان حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث المرور بأسوان، برئاسة العقيد محمد زردق، من ضبط ( 617 ) مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بشوارع أسوان.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية بأسوان، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة المرور يفيد بفحص 25 قائد سيارة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة بكمين ابوسمبل  - دائرة قسم شرطة اول أسوان .. أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي مخدر "أفيون – اقراص مخدرة".

كما أسفرت الحملة المرورية عن ضبط ( 4 ) دراجة نارية، وتروسيكل بدون تراخيص، و( 123 ) مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري فى ( 79 ) مخالفة، وتحرير ( 120 ) مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص ( 83 ) حالة عدم قبول التصالح، وتحرير ( 205 ) مخالفة متنوعة.

 


حمله مروريه

امن اسوان

اسوان

ادارة مرور

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