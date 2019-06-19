صور.. محافظ الأقصر يستقبل عمدة مدينة شنغهاى الصنية لبحث التعاون المشترك

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، بيينج يونج عمدة مدينة شنغهاى الصينية، والوفد المرافق له بمقر ديوان عام المحافظة، وناقش معه سبل تعزيز التعاون والصداقة بين محافظة الأقصر ومدينة شنغهاى، حيث أستعرض الجانبين تاريخ العلاقات بين البلدين والتعريف بالمدينتين وأنشطتهما.

ورحب محافظ الأقصر بالوفد الصينى فى مصر بصفة عامة والأقصر بصفة خاصة، مؤكداً على أن الصين نموذج يحتذى به ، وأن مدينة الأقصر تتشابة وشنغهاى فى التاريخ الطويل والحضارة القديمة التى تمتد لآلاف السنين، كما أثنى على دعم الصين المستمر لمصر، مؤكداً على أهمية أستمرار العلاقات الأقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية بين الجانبين، مما سيكون له الأثر الإيجابي على القيادتين والشعبين ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصيني شي جين بينج .

وثمن المحافظ، على دور جمهورية الصين، فى دعمها لمصر منذ عام 2011 حتى اليوم، ودعمها لقضية مكافحة الأرهاب، ودورها تنمية العلاقات الاقتصادية ممثلة فى محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكافة المجالات الأخرى مثل صناعة السيارات والأجهزة الأليكترونية، والبنية التحتية والكهرباء، والصرف الصحى وقطاع النقل.

ومن جانبه، طالب محافظ الأقصر، بالنظر فى تشغيل خط مصر للطيران (القاهرة – شنغهاى - القاهرة) مما سيكون له الآثر فى دعم حركة السياحة الصينية لمصر، وحركة الأستثمار والتبادل التجارى، ويزيد من حجم التعاون الأقتصادى بين البلدين، مؤكداً على أهمية هذا المطلب لمصر والصين على السواء.

وأعرب عمدة شنغهاى، عن خالص تقديرة للجهود المصرية وحفاوة الأستقبال فى محافظة الأقصر، وأن مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية التى أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين قبل 63 عاماً، وكللت هذه الجهود بأتفاقية الشراكة الكاملة بين الجانبين فى العام 2014، وأنه هناك ثقة سياسية بين البلدين، وأن الصين تشارك خلال الفترة القادمة فى العديد من المشروعات التنموية فى مصر، وفى نهاية اللقاء وجة عمدة شنغهاى بدعوة محافظ الأقصر لزيارة الصين .

حضر اللقاء من الجانب المصرى، محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظ، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، ومسئولى الآثار والسياحة و الثقافة، والتنمية السياحية، وتنشيط السياحة وترميم الآثار، والبرامج الأجنبية والتعاون الدولى، ونظرائهم من الجانب الصيني.

وفى نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع بين الجانبين، كما حرص محافظ شنغهاى والوفد المرافق له على القيام بجولة فى المعالم الآثرية فى البرين الغربى والشرقى للأقصر، وتعد مدينة شنغهاى من أكبر المدن الصينية من حيث تعداد السكان ، والعاصمة الاقتصادية للبلاد، وبها مرفأ مما جعلها مركزاً تجارياً هاماً، وكانت محافظة الأقصر قد وقعت فى مايو من العام 2018 مذكرة تفاهم مع مدينة شنغهاى للترويج السياحى، والتى بموجبها تم عرض فيلم ترويجى سياحى عن المحافظة على المبانى وناطحات السحاب الواقعة فى الحى المالى لشنغهاى، وبمعدل 10 مرات فى اليوم ولمدة أسبوع كامل.