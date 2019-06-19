صور .. رئيس جامعة سوهاج يكرم 126 طالب اجتازوا دورة اللغة الإنجليزية

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج 126طالب بكليات الجامعة المختلفة لاجتيازهم دورة اللغة الإنجليزية English for business التي نظمها مركز التطوير المهني بالجامعة.

وقال عزيز أن تلك الدورات يتم تنظيمها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية USAID ، بهدف تنمية المهارات الشخصية لتأهيل الطلاب وتدريبهم علي المهارات الوظيفية لسد احتياجات سوق العمل بعد التخرج.

وأوضح الدكتور علاء المشنب مدير مركز التطوير المهني بالجامعة أن البرنامج التدريبي مجاني وقام بتنفيذه مدربين معتمدين من الجامعة الأمريكية،وتستغرق مدته 32 ساعة تم تقسيمها علي ثلاثة أسابيع،حيث تم عقد اختبار تحديد المستوي لجميع الطلاب وتقسيمهم إلى مجموعات ومستويات مختلفة لتدريبهم علي اللغة الإنجليزية،وتم اجتياز الدورة من خلال إجراء اختبار للطلاب وتصحيح الامتحان اليكترونياً.

وأضاف المشنب أنه سيتم التقديم والتسجيل في تلك الدورات اليكترونياً عبر الرابط الإلكتروني المتوفر علي صفحة المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة سوهاج.