صور.. حملة لفحص السيارات لمواجهة ظاهرة انبعاث الأدخنة فى بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

نظمت الإدارة العامة للمرور بمحافظة بنى سويف وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائيه بني سويف، حملة مكبرة بفخص السيارات لمواجهة انبعاث الأدخنة الملوثة للبيئة.

وقامت الإدارة العامة لشئون البيئة بفحص 24 سيارة للتأكد من عدم انبعاث أدخنة سوداء كثيفة وذلك للحفاظ على البيئة من تلوث الهواء، حيث تم ضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانوينة ضدها.