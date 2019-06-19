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الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:04 م
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صور.. حملة لفحص السيارات لمواجهة ظاهرة انبعاث الأدخنة فى بنى سويف

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:02 م
صور.. حملة لفحص السيارات لمواجهة ظاهرة انبعاث الأدخنة فى بنى سويف فحص عوادم السيارات
بنى سويف :هانى فتحى

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نظمت الإدارة العامة للمرور بمحافظة بنى سويف وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائيه بني سويف، حملة مكبرة بفخص السيارات لمواجهة انبعاث الأدخنة الملوثة للبيئة. 
 
وقامت الإدارة العامة لشئون البيئة بفحص  24 سيارة للتأكد من عدم انبعاث أدخنة سوداء كثيفة وذلك للحفاظ على البيئة من تلوث الهواء، حيث تم ضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانوينة ضدها.
 
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بنى سويف

مرور بنى سويف

البيئة

تلوث السيارات

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