الرئيسية أخبار المحافظات صور.. حملة لفحص السيارات لمواجهة ظاهرة انبعاث الأدخنة فى بنى سويف الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:02 م فحص عوادم السيارات بنى سويف :هانى فتحى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نظمت الإدارة العامة للمرور بمحافظة بنى سويف وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائيه بني سويف، حملة مكبرة بفخص السيارات لمواجهة انبعاث الأدخنة الملوثة للبيئة. وقامت الإدارة العامة لشئون البيئة بفحص 24 سيارة للتأكد من عدم انبعاث أدخنة سوداء كثيفة وذلك للحفاظ على البيئة من تلوث الهواء، حيث تم ضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانوينة ضدها. بنى سويف مرور بنى سويف البيئة تلوث السيارات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة المرور: فحص السيارات المتروكة بمحيط لجان الاستفتاء بالجيزة الإثنين، 22 أبريل 2019 08:45 ص صور.. لأول مرة.. فحص السيارات بالقرى للتيسيير على المواطنين بالشرقية الإثنين، 24 سبتمبر 2018 01:43 م بالفيديو.. فحص السيارة المستخدمة فى حادث كمين الهرم الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016 03:42 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟ أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش المزيد من Trending Plus
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