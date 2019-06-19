صور.. تعاون مشترك بين مديرية التضامن والصندوق الإجتماعى بالاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

استقبل رضا متولى،وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية،مدير فرع الصندوق الاجتماعى بالإسكندرية لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين المديرية والصندوق.

وأشار رضا متولى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية،أن الصندوق يلعب دورا هاما فى تنمية المشروعات الاقتصادية،وخاصة الصغيره التى يستفيد بها الفئات الأكثر تأثرا برنامج الإصلاح الاقتصادى،وهي المرأة وشباب الخريجين في صورة قروض تسويقية من خلال فتح أسواق ومعارض داخلية وإقليمية،وخارجية لخلق فرص عمل وهو نفس الإطار الذى تعمل به المديرية للتمكين المرأة اقتصاديا وهى الفئات والأسر الأولي بالرعاية.

من جهه أخرى وجه وكيل الوزارة بإجراء جولات ميدانية على الادارات المختلفة،لخلق بيئة عمل جيده وتقديم افضل خدمة للعملاء المترددين علي الإدارة او ووحداتها.

وقام قيادات المديرية بجولة تفقدية فى بإدارة المنتزه الاجتماعية،وتم عقد اجتماع مع العاملين لسماع ما يواجهون من مشاكل وعراقيل تعوقهم في أداء عملهم بهدف وضع حلول جذرية.