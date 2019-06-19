صور.. "المدن والحكومات الأفريقية UCLGA": نأمل أن تكون أفريقيا مستقبل العالم

عبر جان بيير مباسى، السكرتير العام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقيةUCLGA"، عن سعادته بما حققته مصر من إنجاز فرع المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا.

وأضاف بيير، فى كلمته على هامش افتتاح فرع المكتب الإقليمى لشمال إفريقيا التابع للمنظمة بحى النزهة فى محافظة القاهرة، أننا مع مصر نأمل أن تكون افريقيا هى مستقبل العالم.

فيما وجه محمد بودرة، مدير المكتب الرئيسى للمنظمة بالمغرب، الشكر لمصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا الشرف فى بناء هذا الصرح الراقى وهو دعم كبير للمنظمة، ويؤكد أن الثقة التى منحناها لمصر كانت على قدر المسؤولية، وأننا اتخذنا القرار الصائب، قائلا: "نأمل أن يبدأ العمل أقرب وقت ممكن".