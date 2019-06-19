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صور.. "المدن والحكومات الأفريقية UCLGA": نأمل أن تكون أفريقيا مستقبل العالم

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:22 م
صور.. "المدن والحكومات الأفريقية UCLGA": نأمل أن تكون أفريقيا مستقبل العالم جان بيير مباسى السكرتير العام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية
كتب على عبد الرحمن

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عبر جان بيير مباسى، السكرتير العام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقيةUCLGA"، عن سعادته بما حققته مصر من إنجاز فرع المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا.
 
وأضاف بيير، فى كلمته على هامش افتتاح فرع المكتب الإقليمى لشمال إفريقيا التابع للمنظمة بحى النزهة فى محافظة القاهرة، أننا مع مصر نأمل أن تكون افريقيا هى مستقبل العالم.
 
فيما وجه محمد بودرة، مدير المكتب الرئيسى للمنظمة بالمغرب، الشكر لمصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا الشرف فى بناء هذا الصرح الراقى وهو دعم كبير للمنظمة، ويؤكد أن الثقة التى منحناها لمصر كانت على قدر المسؤولية، وأننا اتخذنا القرار الصائب، قائلا: "نأمل أن يبدأ العمل أقرب وقت ممكن".
 
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن مصر تولى اهتماما خاصا بأفريقيا، خاصة فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الأفريقي 2019.
 
وأضافت الوزارة على هامش افتتاح فرع المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للمنظمة بحى النزهة فى محافظة القاهرة، أننا فى مصر لدينا أفكار كثيرة لتنمية أفريقيا، لافتة إلى أنها ستسعى ليكون فرع المنظمة مركز إشعاع ثقاقى تنموى وفنى لكل أفريقيا
 
وافتتحت مصر مقر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية "المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا"، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ورئيس المنظمة وعدد من المسئولين بها.
 
 
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المدن الافريقيه

منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

مصر وافريقيا

العلاقات المصريه الافريقيه

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