صور.. المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

كتب : حسن مشالي - محمد حسين - جاكلين منير - عماد عرفة – جمال حراجي

استعدت المحافظات الساحلية، لاستقبال كأس الأمم الأفريقية، بتخصيص أماكن وشاشات عرض كبيرة، لعرض مباريات البطولة الأفريقية، لتمكين أهالى المحافظات والمصطافين والسياح الأجانب من متابعة العرس الكروى الأفريقى، الذى ينظم على الأراضى المصرية، كما استعدت الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية، لاستقبال الوفود الإفريقية والجماهير من الدول المختلفة، للإقامة أو الاستمتاع بشواطئ مصر الساحرة على البحرين الأبيض والمتوسط، بالإضافة إلى تجهيز أماكن لعرض المباريات على الشواطئ وبالقرب منها وفى الكافيتريات والمقاهى.

وأعدت محافظة مطروح شاشات عرض عملاقة، بالشوارع والميادين والأندية والمصايف والشواطئ، لإذاعة جميع المباريات بالمجان، ووجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، لرؤساء المدن بالتجهيز لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية، من خلال شاشات كبيرة والتنسيق بشأن التجهيز الإدارى والتأمين اللازم لها مع الجهات المعنية.

وعلى شاطئ العريش بدأت الاستعدادات مبكرًا، من أصحاب الكافيهات بتجهيز مساحات تتقدمها شاشات عرض مجهزة بمقاعد عادية وأخرى على الأرض لمتابعة الأهالى للمباريات على الرمال قبالة الشاطئ، وهم يقضون موسم الصيف وخلال سهراتهم.



وأعلنت مديرية الشباب والرياضة كامل جاهزيتها بشاشات العرض فى الأندية ومراكز الشباب، فيما عقد مسئولى مجالس المدن اجتماعات عاجلة لوضع اللمسات الأخيرة على ما تم من تجهيزات.



وقال اللواء وليد المعداوى، إن شاطئ العريش يتم متابعة كل احتياجاته من خلال غرفة عمليات مخصصة لذلك، والنزول فورًا لموقع كل شكوى بعد أن سبق إجراء أعمال الإضاءة والخدمات العاجلة.



وأكد العميد إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد، جاهزية شاطئ الرواق متنفس الأهالى، وهناك متابعة يومية لكافة احتياجاته.

وبدأت شواطئ الإسكندرية فى وضع شاشات كبرى على بعض الشواطئ، وذلك فى إطار الاستعدادات المكثفة التى تشهدها الإسكندرية، لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية.





وقال اللواء أحمد زهرة، مراقب عام الشواطئ بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بدأت فى وضع شاشات كبرى على بعض الشواطئ المجانية بالمحافظة، وذلك لخدمة المصطافين فى متابعة مباريات كأس الأمم الافريقية.



وأوضح "أبو زهرة"، أنه تم تركيب بعض الشاشات وجارى استكمال باقى التجهيزات فى الشواطئ الأخرى، على أن يجرى الانتهاء منها يوم الجمعة المقبل.



وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، قد كلف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتجهيز عدد من الشواطئ المجانية والمتميزة، وكذا تحديد عدد من الميادين والحدائق العامة على مستوى الأحياء، لوضع شاشات عرض لمشاهدة المباريات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وتجهيز مراكز الشباب لوضع شاشات عرض لإتاحة القدر الأكبر من الفرص للجماهير وعشاق كرة القدم لمتابعة المباريات.

واستعدت الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، لاستقبال المواطنين، لقضاء وقت ممتع على الشواطئ ومتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن أشرف فؤاد، مدير النادى الاجتماعى بالغردقة، أنه جارى تجهيز شاشات عرض ضخمة، داخل حديقة النادى لمشاهدة مباريات كاس الأمم الأفريقية للأعضاء على شاطئ البحر الأحمر، وستكون جميع التجهيزات بشاشات العرض جاهزة لاستقبال المواطنين الراغبين فى مشاهدة المباريات الخاصة بكأس الأمم.



كما أعلن مجلس مدينة الغردقة، برئاسة اللواء على شوكت، أن جميع الشواطئ العامة بمدينة الغردقة سيتم تجهيزها بشاشات عرض لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانًا للروادها، بينها النادى الاجتماعى وكافتيريا شاطئ عام 4 و5 وكذلك شاطئ عام رقم 9.



وأعلن ديوان عام محافظة البحر الأحمر، عن تجهيز شاشة عرض ضخمة بمسرح ممشى النصر، لتمكن المواطنين من مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانًا، كما سيتم بث جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية فى عدة أماكن عامة، من بينها ممشى النصر والشواطئ العامة.

وفى الإسماعيلية، أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية، بوضع عدة برامج سياحية وترفيهية لجميع الفرق المشاركة والوفود المرافقة لها من الدول الأفريقية وضيوف المحافظة تتضمن تنظيم فقرات فنية وثقافية، إلى جانب تنظيم برنامج خاص لزيارة جميع الأماكن السياحية ومعالم المحافظة والمزارات السياحية وجولات ميدانية للوفود للتعرف على الملامح السياحية للإسماعيلية، وتسويقها من خلال كونهم سفراء لبلادهم ونقل الصورة الجميلة للإسماعيلية، وما تتمتع به من مقومات سياحية تؤهلها أن تكون قبلة للسائحين، مشددا على أهمية هذا الحدث الجلل لا سيما وأن بطولة كأس الأمم الأفريقية تعد واحدة من كبريات وأهم البطولات القارية التى تنتظرها جماهير كرة القدم.



وقال محمد القماش مدير منتجع وشاطئ الملاحة، إنه جرى الانتهاء من كافة التجديدات الخاصة بالشاطئ من مقاعد وشماسى جديدة وخدمات متميزة للضيوف، وصيانة حمامات السباحة والمطاعم استعدادًا للبطولة حسب برامج زيارات المحافظة، وأنه تم تركيب شاشة عرض كبيرة بمساحة 3 أمتار بجانب وجود شاشتين عرض بمنطقة الشاليهات 25 بوصة للواحدة.



وقال المحاسب شاكر صالح مدير عام شاطئ الفيروز، إن النادى شهد أعمال صيانة موسعة شملت الشاليهات الخاصة بإقامة النزلاء، وكذلك تطوير شامل داخل مطعم المنتجع وتنوع الوجبات.



وأضاف، أن المنتجع شهد أيضًا أعمال تقليم للأشجار وإعادة تهذيبها وتغيير الإنترلوك، وإضاءة الشواطئ بأعمدة الليد، وفتحها أمام الزائرين إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وأن تذكرة الدخول للفرد 30 جنيهًا وبعد العصر تصل إلى 10 جنيهات للفرد، مؤكدًا أن منطقة الشاطئ سيتم تزويدها بشاشة عرض إضافية لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية.