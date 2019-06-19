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صور.. افتتاح مقر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية بالقاهرة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:38 م
صور.. افتتاح مقر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية بالقاهرة افتتاح مقر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية بالقاهرة
كتب على عبد الرحمن

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افتتحت مصر منذ قليل، مقر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية "المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا"، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ورئيس المنظمة وعدد من المسئولين بها، وذلك فى حى النزهة بالقاهرة.
 
يأتى ذلك على هامش مؤتمر "المدن الافريقية : قاطرة التنمية المستدامة"، الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية، ويستهدف المؤتمر تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الافريقية وتبادل الخبرات بينهم،.
 
ويناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.
 
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المدن الافريقيه

منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

محافظة القاهرة

حى النزهة

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