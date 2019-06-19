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صور .. اضبط مخالفة.. كابل كهربائى مكشوف ببهتيم القليوبية يهدد حياة المواطنين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:20 م
صور .. اضبط مخالفة.. كابل كهربائى مكشوف ببهتيم القليوبية يهدد حياة المواطنين الكابل الكهربائى المكشوف
القليوبية-نيفين طه

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اشتكى أهالى بهتيم بمحافظه القليوبية من وجود كابل كهربائى مكشوف يهدد حياتهم و حياة ابنائهم،مؤكدين أنه رغم التحذيرات إلا أن مسؤولي الكهرباء بمحافظة القليوبية،خاصة بمدينة قليوب لم يتحركوا لحل المشكلة.
 
 
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وتبين وجود كابل كهرباء مكشوف علي الأرض بنفق عزبة انور شعبان  بعد منزل بهتيم اتجاه قليوب علي  الطريق الدائرى ، ليعبر فوقه المارة مما يعرض حياتهم للخطر.
 
 
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وأشار الأهالي أن مسئولي الإنارة والطرق والكهرباء، نسوا كابل كهرباء عمومى على أعلى الأرض دون دفنة،مما ينذر بخطر داهم يواجهه المارة من الأطفال والمواطنين، مطالبين المسئولين بضرورة حل تلك المشكلة قبل حدوث كارثة.
 
FB_IMG_1560939041554
 

قليوب

نفق شعبان

بهتيم

القليوبية

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