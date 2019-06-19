صور.. إنطلاق بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بنادي الرياضات البحرية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أنطلقت بطولة الجمهورية لصيد الاسماك بنادي الرياضات البحرية بالغردقة، صباح اليوم الاربعاء، وذلك في الفترة من اليوم وحتي الأحد المقبل، الموافق 23 من الشهر الجاري، وذلك تحت رعاية اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

تقام البطولة بحضور ورعاية المهندس محمد مأمون قداح، رئيس الاتحاد المصري لصيد الاسماك، وعلاء التاية رئيس مجلس ادارة نادى الرياضات البحرية، ويشارك في البطولة عدد كبير من فرق الاندية المختلفة منها نادي الصيد، وهليوبليس، وشرم الشيخ، ونادي الرياضات البحرية.

وأبحرت لنشات الفرق المشاركة في البطولة، من مارينا نادي الرياضات البحرية صباح اليوم للصيد، علي ان تعود صباح الاحد المقبل، لعرض ما تم صيده ومعرفة الفريق الفائز.

من جانبه قال المحاسب علاء التاية رئيس مجلس ادارة نادي الرياضات البحرية، ان البطولة تهدف الي ابراز جمال ومكانة مدينة الغردقة، وابراز حالة الامن والامان بالمحافظة، لدعم وتنشيط الحركة السياحية في البحر الاحمر، بالاضافة الي رعاية الصيادين الهواه والمحترفين، وتوفير المناخ الملائم لممارسة الانشطة البحرية.