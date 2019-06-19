صور..إحباط تهريب 20 طن ألعاب نارية محظورة عبر ميناء الدخيلة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب أكبر شحنة ألعاب نارية - نحو 20 طن - داخل إحدى الحاويات بميناء الدخيلة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بميناء الدخيلة بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير ، بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية وأخفاء ضمن مشمولها ممنوعات محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة ، وأسفرت أعمالها عن ضبط (1375 طرد شماريخ وألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وزنت نحو 20 طن) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.