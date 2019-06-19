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شركة شل: موظفينا بالعراق سالمون والعمليات مستمرة بعد هجوم صاروخى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:45 ص
شركة شل: موظفينا بالعراق سالمون والعمليات مستمرة بعد هجوم صاروخى الجيش العراقى - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت شركة رويال داتش شل، اليوم الأربعاء، إن جميع موظفيها فى العراق سالمون وإن عملياتها فى البلاد تسير بشكل طبيعى، وذلك بعد سقوط صاروخ على مقر يتبع عددا من شركات النفط الأجنبية قرب مدينة البصرة بجنوب العراق.

وقال متحدث باسم شل لرويترز "سنبقى متيقظين وسنستمر في مراقبة الوضع الأمني والتواصل مع السلطات المحلية".

وقال الجيش العراقي إن الصاروخ أصاب مقرا للسكن والعمليات يتبع عددا من شركات النفط الأجنبية العالمية الكبيرة بما في ذلك شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

 


العراق

شركة رويال داتش شل

شركات النفط

صاروخ

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