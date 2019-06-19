شركة شل: موظفينا بالعراق سالمون والعمليات مستمرة بعد هجوم صاروخى

(رويترز)

قالت شركة رويال داتش شل، اليوم الأربعاء، إن جميع موظفيها فى العراق سالمون وإن عملياتها فى البلاد تسير بشكل طبيعى، وذلك بعد سقوط صاروخ على مقر يتبع عددا من شركات النفط الأجنبية قرب مدينة البصرة بجنوب العراق.