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"شباب دمياط" تبدأ معسكر ابتكار ضمن برنامج القيادات الشبابية YLP5

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:56 م
"شباب دمياط" تبدأ معسكر ابتكار ضمن برنامج القيادات الشبابية YLP5 معسكر الابتكار ضمن برنامج القيادات الشبابية YLP5
دمياط - عبده عبد البارى

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بدأت مديرية الشباب والرياضة بدمياط فعاليات معسكر الابتكار الخامس لعام 2019 ضمن برنامج القيادات الشبابية YLP5 الذى أطلقه البرنامج الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وذلك بمركز التعليم المدنى دمياط لمدة 4 أيام.

 

ويقام المعسكر تحت رعاية الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الشباب، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومركز دندرة الثقافى ومؤسسة سوريانا.

 

ويهدف البرنامج لبناء جيل من القادة الشباب والمفكرين والمبدعين وصانعى التغيير فى المنطقة العربية وتمكينهم من تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال القيادة ، والابتكار الاجتماعى، وتنظيم المشاريع، والتكنولوجيا.


اعداد القاده

القيادات الشبابيه

وزاره الرياضه

مركز التعليم المدنى

الامم المتحده

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