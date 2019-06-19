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زحام مرورى أعلى الطريق الدائرى ببهتيم بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بصابون سائل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:34 م
زحام مرورى أعلى الطريق الدائرى ببهتيم بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بصابون سائل زحام مرورى - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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ظهرت كثافات مرورية إثر انقلاب سيارة نقل فنطاس محملة بصابون سائل، أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم للمتجه إلى مسطرد، مما أدى إلى سقوط الحمولة علي الطريق، وتم غلق الطريق للحفاظ علي قائدي السيارات، وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الحادث لرفع أثاره.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى، بانقلاب سيارة نقل محمولة بالطابون، وعلى الفور أمر اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور ، بانتقال الأوناش و الخدمات لإزالة حطام الحادث، وتنظيم حركة السيارات.

 

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