سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 100 طن مخلفات بالبلينا فى سوهاج للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:46 م
رفع 100 طن مخلفات بالبلينا فى سوهاج للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة رفع 100 طن مخلفات الطرق بالبلينا سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، حملة مكبرة لرفع التراكمات بالطرق بنطاق الوحدة، برئاسة المحاسب عامر عوض رئيس المركز، وبإشراف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج.
 
شملت الحملة، نجع برديس المعيصرة المدخل البحرى والمدخل القبلى وطريق أم الطبول، وتم رفع حوال 100 طن من التراكمات لرفع كفاءة الطرق، والاهتمام بأعمال النظافة، وتحقيق السيولة المرورية.
 
تم تنفيذ الحملة، لرفع الإشغالات، وأخرى للنظافة، وتم رفع وإزالة الاتربة والمخلفات وإعادة المظهر الحضارى للمنطقة الأثرية ذات الطابع الديني، وتم تطهير ورفع كفاءة الطريق .
 
رفع 100 طن مخلفات الطرق بالبلينا سوهاج (1)
رفع 100 طن مخلفات الطرق بالبلينا سوهاج

رفع 100 طن مخلفات الطرق بالبلينا سوهاج (2)
رفع 100 طن مخلفات الطرق بالبلينا سوهاج 

 


محافظه سوهاج

حمله نظافه

نظافه بسوهاج

حمله ازاله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة