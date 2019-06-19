رفع 100 طن مخلفات بالبلينا فى سوهاج للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة

سوهاج محمود مقبول

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، حملة مكبرة لرفع التراكمات بالطرق بنطاق الوحدة، برئاسة المحاسب عامر عوض رئيس المركز، وبإشراف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج.

شملت الحملة، نجع برديس المعيصرة المدخل البحرى والمدخل القبلى وطريق أم الطبول، وتم رفع حوال 100 طن من التراكمات لرفع كفاءة الطرق، والاهتمام بأعمال النظافة، وتحقيق السيولة المرورية.

تم تنفيذ الحملة، لرفع الإشغالات، وأخرى للنظافة، وتم رفع وإزالة الاتربة والمخلفات وإعادة المظهر الحضارى للمنطقة الأثرية ذات الطابع الديني، وتم تطهير ورفع كفاءة الطريق .