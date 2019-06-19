سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس ميناء دمياط يشارك فى مؤتمر شرق المتوسط البحرى بلبنان

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:19 م
رئيس ميناء دمياط يشارك فى مؤتمر شرق المتوسط البحرى بلبنان جانب من المؤتمر
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الربان  طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط فى فاعليات مؤتمر شرق المتوسط البحرى EMMC 2019 والذى يعقد  فى الفترة من 19–20 يونيو 2019 بالعاصمة اللبنانية بيروت ، برعاية  سعد الحريري  رئيس مجلس الوزراء اللبناني .

حيث يلقي هذا المؤتمر الضوء على الإنجازات التى تشهدها منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط فى قطاعها البحرى والتحديات الراهنه ، إضافة إلى النظر فى مدى جاهزية موانئ المنطقة كموانئ محورية ومستقبل قطاع الأوفشور فيها ، والتطرق لواقع تدريب وتطوير كفاءة العنصر البشري فى القطاع البحرى .

كما شارك الربان  شاهين كمتحدث فى المحور الثاني من المؤتمر والذى يحمل عنوان ( جهوزية وإستدامة موانئ شرق البحر المتوسط كموانئ محورية ) حيث  قدم عرضا عن مشروعات وإنجازات ومميزات ميناء دمياط و الجهود المبذولة في تسويقه  كميناء بحرى هام على مستوى مصر والمنطقة أمام المشاركين من قادة وخبراء بحريين وشركات ملاحية إقليمية وعالمية .

 

 


دمياط

لبنان

اخبار مصر

هيئة ميناء دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة