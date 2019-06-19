رئيس جامعه بنها : انشاء أول مركز متكامل لعلاج سرطان الثدى

فريق المحافظات

تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها،التجهيزات النهائية لافتتاح أول مركز تميز متكامل للكشف المبكر عن سرطان الثدى وعلاجه داخل مستشفى بنها الجامعى.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور عمر شريف مدير البرنامج القومى لصحة المرأة والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ووكلاء الكلية .

وقال السعيد إن المركز الجديد يعد أول وحدة متنقلة على مستوى الجامعات المصرية بالتعاون مع البرنامج القومي لصحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وسوف تكون مجهزة بالكامل لخدمة محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا المجاورة.

وأكد رئيس الجامعة أن اختيار مستشفى بنها الجامعي لتكون مركزا للكشف المكبر وعلاج سرطان الثدي يؤكد ثقة الجميع في كوادرها العلمية والطبية وما تقدمه من خدمة طبية متميزة للمجتمع المحلي.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم الدعم اللوجستي لتشغيل الوحدة الجديدة قريبًا لخدمة المرضى.

ومن جهته، قال الدكتور عمر شريف، مدير البرنامج القومي لصحة المرأة ، إن المركز الجديد يأتي فى إطار تطوير خدمة الكشف عن سرطان الثدى،والتي كانت تكتفى بتصوير سرطان الثدى وإرسال المريض إلى القاهرة.

وأشار إلى أن وحدة علاج سرطان الثدى الجديدة ستكون داخل مستشفى بنها الجامعي حيث تقدم الوحدة الخدمة متكاملة في ذات المكان بدون الاحتياج إلى مركزية العلاج.

وأضاف أن الوحدة المتنقلة هي وحدة متطورة تشمل بجانب وحدة الماموجرام وحدة سونار، لتقديم الخدمة الطبية الكاملة للمريض، كما أن الوحدة مجهزة بإمكانية كتابة وطباعة التقارير وبها فريق فني مدرب على تقديم توعية مجتمعية بسرطان الثدي يوميًا ، كما يتم استخدام الوحدة للتشخيص بجانب المسح المجتمعي المعتاد ويتم علاج المريض داخل مستشفى بنها الجامعي.