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رئيس العليا للانتخابات بتونس: تعديل القانون الانتخابى بيد الرئيس

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:52 ص
رئيس العليا للانتخابات بتونس: تعديل القانون الانتخابى بيد الرئيس السبسى
كتبت – هناء أبو العز

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عبر نبيل بفون  رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،  عن تفاجئه كهيئة  من السرعة فى المصادقة  على تعديل القانون الانتخابى  لافتًا إلى أنه سيكون  له تداعيات على عمل الهيئة .
 
 وقال بفون فى تصريحات رسمية، لموقع "ميديا بلوس" التونسى،   إن التداعيات ستكون خاصة  فى إطار إعداد قرارات الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية،   وإعادة صياغة دليل للترشيحات وإعادة برمجة التكوين.
 
كما قال إن السرعة فى المصادقة على هذا التنقيح فاجئ  الهيئة  وسيكون لها بعض التأثير على الاستعدادات .
 وأفاد أن هذا  القانون لا يعتبر سارى المفعول  الا بعد المصادقة عليه  وختمه من رئيس الجمهورية  ونشر بالجرائد الرسمية .
 
 

تونس

العليا للانتخابات

القانون الانتخابى

تعديل القانون الانتخابى

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