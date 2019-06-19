حنان تقيم دعوى طلاق ضد زوجها بعد إصابته بأمراض معدية بسبب علاقاته المتعددة

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر،ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، مؤكدة بأن زوجها دمر حياتها بعد أن اعتاد على إقامة علاقات جنسية مع فتيات ليل وإصابته بعدة أمراض جنسية معدية، مما جعلنى أعيش الآن مهددة بالموت خوفا من انتقال المرض إلى".

وتابعت حنان.ال.س، فى دعوى الطلاق التى أقامتها ضد زوجها "م. ش" بمحكمة الأسرة وطالبت فيها بالطلاق بسبب الضرر المادى والمعنوى التى أصيبت به بسبب خيانة زوجها المتكررة لها:" تزوجت بعد أن بلغت من العمر 30 وافقت على أول من تقدم لى بعد ضغط أهلى رغم علمى بانفتاحه الزائد عن الحد، وتمت خطبتنا وعلمت وقتها أن زواجنا لن يستمر، وأننى سأحمل لقب مطلقة قريبا".

وأضافت: "خالف كل أنواع العرف المتفق عليه، اعتاد على شرب خمور وتعاطى المخدرات، ليعاملنى بصورة وحشية ومقرفة، وجعلنى أكره الزواج، بخلاف استدعاء أصدقائه فى بيتنا والسهرات المخلة التى يقيمها".

وأضافت: "تطور الأمر إلى أن أصبح يمارس الزنا علنا مع فتيات ليل، دون حياء وأحياننا يأتى بهم للمنزل وإذا اعترضت يعتدى على بالضرب المبرح، ويسمعنى ألفاظا لم أسمعها بحياتى، إلى أن أصيب بأمراض جنسية معدية".