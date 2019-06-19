سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حنان تقيم دعوى طلاق ضد زوجها بعد إصابته بأمراض معدية بسبب علاقاته المتعددة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:00 ص
حنان تقيم دعوى طلاق ضد زوجها بعد إصابته بأمراض معدية بسبب علاقاته المتعددة صورة ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر،ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، مؤكدة بأن زوجها دمر حياتها بعد أن اعتاد على إقامة علاقات جنسية مع فتيات ليل وإصابته بعدة أمراض جنسية معدية، مما جعلنى أعيش الآن مهددة بالموت خوفا من انتقال المرض إلى".

 وتابعت حنان.ال.س، فى دعوى الطلاق التى أقامتها ضد زوجها "م. ش" بمحكمة الأسرة وطالبت فيها بالطلاق بسبب الضرر المادى والمعنوى التى أصيبت به بسبب خيانة زوجها المتكررة لها:" تزوجت بعد أن بلغت من العمر 30 وافقت على أول من تقدم لى بعد ضغط أهلى رغم علمى بانفتاحه الزائد عن الحد، وتمت خطبتنا وعلمت وقتها أن زواجنا لن يستمر، وأننى سأحمل لقب مطلقة قريبا".

 وأضافت: "خالف كل أنواع العرف المتفق عليه، اعتاد على شرب خمور وتعاطى المخدرات، ليعاملنى بصورة وحشية ومقرفة، وجعلنى أكره الزواج، بخلاف استدعاء أصدقائه فى بيتنا والسهرات المخلة التى يقيمها".

وأضافت: "تطور الأمر إلى أن أصبح يمارس الزنا علنا مع فتيات ليل، دون حياء وأحياننا يأتى بهم للمنزل وإذا اعترضت يعتدى على بالضرب المبرح، ويسمعنى ألفاظا لم أسمعها بحياتى، إلى أن أصيب بأمراض جنسية معدية".


محكمه الاسره

امراض جنسيه معديه

زنا الازواج

علاقات محرمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
154 مليون دولار إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 عالميا

154 مليون دولار إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 عالميا

شفق على شكل جناحين ومجرة درب التبانة أعلى بركان.. 10 صور فلكية مذهلة

شفق على شكل جناحين ومجرة درب التبانة أعلى بركان.. 10 صور فلكية مذهلة

4 نجوم حُرموا من المشاركة فى كان 2019 بفرمان إداري.. استبعاد رمضان صبحى لأسباب ليست فنية.. إهانة كوبر تخرج كهربا من حسابات أجيرى.. الدكة كلمة السر فى استبعاد معلول من قائمة تونس.. وأمين حارث لم يصافح رينارد

4 نجوم حُرموا من المشاركة فى كان 2019 بفرمان إداري.. استبعاد رمضان صبحى لأسباب ليست فنية.. إهانة كوبر تخرج كهربا من حسابات أجيرى.. الدكة كلمة السر فى استبعاد معلول من قائمة تونس.. وأمين حارث لم يصافح رينارد

5 معلومات عن معدلات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل

5 معلومات عن معدلات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل

"الخسيس المهووس".. قيادات البرلمان والأحزاب يردون على تطاولات أردوغان.. متحدث النواب يعلن رفضها.. والوكيل: ديكتاتور أحمق.. وأحزاب "الوفد" و"مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" تطالب بمحاكمته دولياً

"الخسيس المهووس".. قيادات البرلمان والأحزاب يردون على تطاولات أردوغان.. متحدث النواب يعلن رفضها.. والوكيل: ديكتاتور أحمق.. وأحزاب "الوفد" و"مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" تطالب بمحاكمته دولياً

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

شاهد.. تميم بن حمد من العشرة المبشرين بالجنة وسخرية واسعة من رواد "تويتر"

شاهد.. تميم بن حمد من العشرة المبشرين بالجنة وسخرية واسعة من رواد "تويتر"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

نسب النجاح فى العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة تسجل ارتفاعا عن العام الماضى.. 1.5% فى العربى و1.6% فى الإنجليزي.. أولياء الأمور: سهولة بأسئلة الامتحانات حتى الآن.. ونتمنى مجاميع مرتفعة تعوض تعبنا

نسب النجاح فى العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة تسجل ارتفاعا عن العام الماضى.. 1.5% فى العربى و1.6% فى الإنجليزي.. أولياء الأمور: سهولة بأسئلة الامتحانات حتى الآن.. ونتمنى مجاميع مرتفعة تعوض تعبنا

"دقائق فى قلب سيناء" فيلم وثائقى جديد لـ"اليوم السابع".. يروى بالأرقام تفاصيل ملحمة أنفاق الإسماعيلية.. طفرة اقتصادية وأمنية ومعجزة حقيقية نفذها 3000 مهندس وعامل وفنى.. ويسهل الوصول لأرض الفيروز فى 20 دقيقة فقط

"دقائق فى قلب سيناء" فيلم وثائقى جديد لـ"اليوم السابع".. يروى بالأرقام تفاصيل ملحمة أنفاق الإسماعيلية.. طفرة اقتصادية وأمنية ومعجزة حقيقية نفذها 3000 مهندس وعامل وفنى.. ويسهل الوصول لأرض الفيروز فى 20 دقيقة فقط

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة