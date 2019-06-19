حركة الشعب التونسية: سنطعن فى المصادقة على تعديل القانون الانتخابى

وقال زهّير المغزاوى، أمين عام حركة الشعب التونسية، اليوم الأربعاء، إنّه بصدد التشاور مع عدد من نواب البرلمان والكتل من أجل جمع توقيعات للطعن فى الفصول الجديدة الواردة بمشروع القانون الأساسى المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسى المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذى صادق عليه البرلمان لدى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين.

ووصف المغزاوى، فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ما حدث خلال جلسة المصادقة أمس الثلاثاء على التنقيحات الواردة بمشروع قانون الانتخابات بـ"المهزلة" مبيّنا أن أغلبية وصفها ب"البسيطة" فرضت على البعض داخل البرلمان وعلى أغلبيّة واسعة من خارج المجلس تغيير قوانين اللعبة قبل الانتخابات بأيّام قليلة.

وأضاف أمين عام حركة الشعب التونسية، أن هذه الأغلبيّة البسيطة تحوم حولها شبهات تحيّل وتتشكّل من أحد الأحزاب الذى اثبتت دائرة المحاسبات مؤخّرا تلقيها لتمويلات من موتى ومجهولة المصدر ومن طرف اخر استعمل أجهزة الدولة لتغيير قوانين اللعبة.

وأكّد المغزاوى، على أن رفضه للتعديلات الواردة بالقانون ليس دفاعا عن بعض الأشخاص وإنما لخرق هذه التعديلات للأعراف الدوليّة ولأنّه سيغرق عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الترشّحات للانتخابات .