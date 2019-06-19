حجز فتاة ادعت اختطافها على يد شاب فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحجز فتاة وشاب اختلقت واقعة اختطافها على يد شاب على علاقة به وذلك على ذمة التحريات.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من أحد الأشخاص بإختطاف كريمته اثناء تواجدها بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغ يعمل نجار، وبسؤاله قرر بتلقيه إتصال هاتفى من نجلته طالبة 16 سنة، ومقيمة صحبة والدتها بدائرة القسم أبلغته خلاله باختطافها، وفى وقت لاحق تلقى إتصال هاتفى آخر من هاتف المتغيبة أخبره خلاله المتصل بأن كريمته بصحبته.

ومن خلال التحريات، تبين عدم صحة واقعة الخطف، حيث أمكن التوصل إلى أن المتغيبة صحبة طالب 19 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، وباستهدافهما أمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما قرر الأخير بقيام المتغيبة بترك مسكن والدتها لسوء معاملتها لها وتعديها عليها الدائم بالسب والضرب وطلبها من والدها إصطحابها أكثر من مرة للإقامة صحبته، فاختمرت فى ذهنهما فكرة الإدعاء بخطفها لإجبار والدها على الحضور والإقامة صحبته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.