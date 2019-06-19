حبس 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة، بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "ع.م"، و"م. ح"، و "أ. م"، واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كانت بداية الواقعة، بتلقى قسم شرطة بدر، معلومات تفيد قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة وبيعها، مستغلين امتلاك أحدهم "توك توك".

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكن ضباط قسم شرطة بدر، من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم "التوك توك"، وعثر بحوزتهم على "15 قرص ترامادول، 12قطعة حشيش، وهواتف محمولة"، وبمواجهتهم اعترفوا بترويجهم للمواد المخدرة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.