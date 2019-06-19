حبس عامل بتهمة سرقة 10 آلاف جنيه من شركة بالشروق

كتب ــ أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس عامل وراء سرقة أموال من شركة بالشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من مدير وشريك بشركة زجاج، باكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره (10400جنيه) من داخل المحل ملكه الكائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل بذات المحل 16 سنة مقيم بمحافظة بنى سويف أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة المفاتيح المسلمة له والاستيلاء على المبلغ المالى، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.