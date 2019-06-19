سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس صاحب شركة متهم بالنصب على شباب بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج فى الهرم

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:45 م
حبس صاحب شركة متهم بالنصب على شباب بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج فى الهرم حبس ـ أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 60 ألف جنيه؛ لتسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.

كان 3 أشخاص حرروا بلاغًا بقسم شرطة الهرم أفادوا فيه بتعرضهم للنصب من قبل مسئولي إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، واستيلائه منهم على مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه بعدما اقنعهم بتوفير عقود عمل لهم بدولة عربية.

ّوأكدت التحريات صحة الواقعة وتبين أن "إ.ع" صاحب شركة استولى على مبالغ مالية من المواطنين  بحجة توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل الأكمنة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازمة.


نصب واحتيال

البطالة

فرص عمل

دول عربية

جريمة نصب

العمل فى الخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة