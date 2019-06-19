حبس صاحب شركة متهم بالنصب على شباب بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج فى الهرم

كتب ــ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 60 ألف جنيه؛ لتسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.

كان 3 أشخاص حرروا بلاغًا بقسم شرطة الهرم أفادوا فيه بتعرضهم للنصب من قبل مسئولي إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، واستيلائه منهم على مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه بعدما اقنعهم بتوفير عقود عمل لهم بدولة عربية.

ّوأكدت التحريات صحة الواقعة وتبين أن "إ.ع" صاحب شركة استولى على مبالغ مالية من المواطنين بحجة توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل الأكمنة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازمة.