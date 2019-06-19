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جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:33 م
جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات تعذيب وقتل - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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باشرت محكمة الجنايات فى دبى، محاكمة موظف هندى، 29 عاما، وزوجته 28 عاما، عذب والدته بالضرب والحرق، حتى أصاباها بكسور متعددة فى الضلوع، ونزيف بالعضلات وتجمع دموى على سطح الرحم، وحروق من الدرجة الأولى وخلع كامل للعدسة البصرية بالعين اليمنى وجزء من العين اليسرى وإصابات أخرى متعددة أسفرت عن وفاتها.

 

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم ، قالت شاهدة عيان تعمل موظفة بمستشفى دبى، إن المتهمة الثانية زوجة الابن حضرت إلى شقتها وأخبرتها بأنها جارتها وتريد منها الاعتناء بطفلتها الصغيرة، لأن والدة زوجها حضرت إلى الدولة لرعاية الطفلة، لكنها أهملتها حتى مرضت الطفلة.

 

وأَضافت الشاهدة أنه بعد يومين أو ثلاثة اتجهت إلى غرفة نشر الملابس، ففوجئت بامرأة مسنة فى حالة يرثى لها، شبه عارية، وكانت تبدو آثار حروق فى نصفها السفلى،فتوجهت الشاهدة برفقة رجل الأمن  إلى شقة المتهمين، وعند فتح الباب وجدا  المرأة مستلقية على أرضية الصالة، وكان المتهم موجوداً فسألته عن سبب إهمال المجنى عليها بهذه الطريقة، فأجابها بأنها أمه وتقيم معه وهى تفضل النوم على الأرض.

 

وأشارت الشاهدة إلى أن المتهمة الثانية دخلت فى تلك اللحظة فسألتها عن سبب الحالة التى بها المجنى عليها، فأجابتها بأنها تفضل البقاء على الأرض، فاتصلت الشاهدة بالإسعاف، وتم نقل المرأة فى حالة حرجة، وكان السارى الذى ترتديه ملتصقاً بجسدها المحترق، وتتألم كثيراً وتبكى عند لمس جسدها وتصرخ، لافتة إلى أن ابنها لم يرافقها إلى مركبة الإسعاف، واكتفى بالحديث  إلى المسعفين الذين طلبوا منه الانتقال معهم إلى المستشفى.

 

 


اليوم السابع بلس

الامارات

التعذيب

دبى

سيدة مسنة

تعذيب سيدة مسنة

الهند

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