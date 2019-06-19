تعرف على ملامح تعديلات الحكومة لقانون الهيئات الشبابية

كتبت إيمان على

ينتظر مجلس النواب، إرسال الحكومة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.



ونرصد أبرز ما جاء بالقانون:

- نص على تعريف مراكز التنمية الشبابية، بأنها تعتبر هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها.



- تسعى المراكز لاكتشاف وتنمية المواهب واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية، فى إطار السياسة العامة للدولة.

- يأتى التعديل فى إطار تنفيذ ما نص عليه الدستور بضرورة رعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.

- كما يسهم التعديل الجديد فى العمل على إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة، تضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة والاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة بخصوص فئة الشباب والنشء.