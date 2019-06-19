تعرف على أماكن شاشات العرض الكبرى الخاصة بمباريات كان 2019 فى الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

جهزت محافظة الجيزة 124 مقرًا لعرض مباريات بطولة أفريقيا التى تنطلق خلال أيام بمصر، ونشرت المحافظة عددا كبيرا من شاشات العرض فى مراكز الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

ويرصد اليوم السابع أماكن تواجد شاشات العرض الكبرى المخصصة لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية:

1. أحياء بولاق الدكرور وشمال وجنوب الجيزة: "المشابك وخرطة عاصم وكفر طهرمس وصفط اللبن ومركز شباب مصر بحى بولاق الدكرور، مراكز شباب جزيرة الدهب وساقية مكى والمنيب وإمبابة بأحياء جنوب وشمال".

2. الوراق: "مراكز شباب نادى وراق الحضر ووراق العرب وطناش وجزيرة محمد وجزيرة الوراق" .

3. أحياء الدقى والعجوزة والهرم: "نادى يخت القاهرة ونادى يخت الجيزة والنادى المصرى للتجديف وأولاد علام وأرض اللواء وميت عقبه والحوتية ونادى العجوزة وكفر نصار وكعبيش ونزلة السيسى ومنشأة البكارى وكفر الجبل والتعاون".

4. مركز ومدينة الصف: "مراكز شباب مدينة الصف وجنوب الصف والفهميين والديسمى ونجوع العرب والشوبك الشرقى وعرب القميعى وغمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف".

5. مركز ومدينة البدرشين: "بمراكز شباب وميادين البدرشين وميت رهينة وسقارة وابوصير والعزيزية والشنباب والمرازيق وكفر زهران والطرفاية ونزلة الشوبك والشوبك الغربى وابورجوان قبلى وابورجوان بحرى ومزغونة ودهشور وزاوية دهشور منشية دهشور".

6. أبو النمرس وأوسيم: "مراكز شباب ومناطق أوسيم والبراجيل وبشتيل وشنبارى والكوم الأحمر والزيدية وبرطس وصقيل والقراطيين وشبرامنت وأبوالنمرس ومنيل شيحة وميت قادوس والمنوات وميت شماس وعرب التل وطموه وعزبة مدكور وترسا ونزلة الاشطر وعرب ابو ختيرش بأوسيم وأبو النمرس ".

7. مركز ومدينة منشأة القناطر: "مركز شباب منشاة القناطر والجلاتمة والقطا والحسانين ومناشى البلد ونكلا وذات الكوم وأبو غالب ووردان والتريس وبنى سلامة والأمل والحاجر وام دينار والرهاوى ومحطة أبوغالب".

8. مدينتى كرداسة والحوامدية: "مراكز شباب مناطق ناهيا وكرداسة وبنى مجدول والمعتمدية وأبو رواش والحوامدية ومنى الأمير وأم خنان والشيخ عتمان".

9. مركز ومدينة العياط: "مراكز شباب مناطق المقاطفية والسعودية والعياط والمساندة ونادى العياط وطهما والعطف".



10. مركز ومدينة الواحات البحرية: "مراكز شباب ومناطق الباويطى والزبو والقبالة والحارة والقصر ومنديشة وعين الوادى والعجوز".

11. الشيخ زايد و6 أكتوبر: "مراكز شباب الشيخ زايد ومنطقة الحى السادس بمدينة أكتوبر والشيخ زايد" .