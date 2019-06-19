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ضمن خطة العام المالى الجديد

تخصيص 15.2 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية بمركز بلاط بالوادى الجديد

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:00 م
تخصيص 15.2 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية بمركز بلاط بالوادى الجديد محافظه الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد،اعتماد مبلغ قيمته 15 مليون و242 ألف جنيه كمخصص مالي لخطة استثمارية للعام المالي 2019/2020 بزيادة عن العام المالى السابق 2 مليون جنيه.
 
وأكد عباس، أن مجالات المشروعات المدرجة في الخطة هي الطرق بقيمة 8.914 مليون جنية، وذلك لاستكمال رصف الطرق الداخلية والخارجية بالمدينة والقري التابعة، ولمجال الكهرباء تم تخصيص مبلغ 1.953 مليون جنيه،وذلك لتوريد مستلزمات ومحولات إنارة لخدمة مدينة بلاط، أما مجال تحسين البيئة فتم تخصيص مبلغ مالي قدره 2.954 مليون، تم تخصيص مبلغ 1.421 مليون جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمدينة والقرى.
 
وأشار عباس، أن ذلك يأتى في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لتطوير المدينة والقري التابعة، وتوفير خدمات ملموسة وحقيقية للمواطنين .
 
 

محافظه الوادى الجديد

مشروعات خدميه

التنميه المحليه

الوادى الجديد

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