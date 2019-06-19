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تجديد حبس 6 متهمين بتهمة تمويل الإرهاب

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:15 م
تجديد حبس 6 متهمين بتهمة تمويل الإرهاب محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس، 6 متهمين فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ويواجه المتهمين مجموعة من التهم من بينها الانضمام لجماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

 

 

 

 


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