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تجديد حبس المتهمين بسرقة 700 ألف جنيه من خزينة مصنع بأكتوبر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:30 م
تجديد حبس المتهمين بسرقة 700 ألف جنيه من خزينة مصنع بأكتوبر أموال-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة بحبس 4 عاطلين وسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 700 ألف جنيه من خزينة مصنع بمدينة 6 أكتوبر.
 
 
تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمبلغ 700 ألف جنيه، من خزينة أحد المصانع.
 
 
وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن 4 عاطلين، وسائق، سابق اتهامهم فى عدة قضايا، وراء ارتكاب السرقة.
 
 
وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالى المسروق، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

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