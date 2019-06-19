تأجيل نظر تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، نظر تجديد حبس 3 متهمين احتياطيا علي ذمة التحقيقات، في الانضمام لجماعة إرهابية مع الترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة لجلسة 3 يوليو لتعذر حضور المتهمين.

وأسندت النيابة إلى كل من محمد شعبان، ومحسن محمود، ومحمد سيد، تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.