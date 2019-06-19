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بيطرى الدقهلية: 48 مليون و 800 الف قروض لصغار المربين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:00 ص
بيطرى الدقهلية: 48 مليون و 800 الف قروض لصغار المربين تربية الماشية - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنه تم منح قروض للشباب لتربية الماشية وذلك كإحدى سبل دعم مديرية الطب البيطرى بالدقهلية المربى، حيث تساهم المديرية فى توفير قروض ميسرة بفائدة بنكية 5%، مشيراً إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من القروض التى يتم توفيرها لإحياء مشروع البتلو لسد الفجوة فى اللحوم الحمراء 3708 مربى بإجمالى مبالغ 48 مليون و 800 الف.

وأشار "المنجى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من يرغب فى الحصول على القرض، التوجه لفرع البنك لتقديم الضمان اللازم، ومن ثم الحصول من البنك على خطاب موجه إلى مديرية الطب البيطرى، لإجراء معاينة الموقع المقرر تربية الماشية به، والحصول على القرض فى مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام بعد المعاينة.

وأوضح المنجى وكيل الطب البيطرى بالدقهلية، أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية تشمل التشخيص والعلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة، ورش للحيوانات وتجريعها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية والفحص التناسلى بشكل مجانى و ذلك  بقرية ترعة غنيم التابعة لإدارة شربين البيطرية حيث تم فحص وعلاج  2021 دواجن و 236ابقار وجاموس و 69 ضأن و 75 دواب و 12حيوانات اليفة.

ولفت "المنجى"، إلى أن مديرية الطب البيطرى تقوم، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المراكز للكشف عن أى مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو جرى إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.

واشار إلى أنه يتم التنسيق مع اللجان الخماسية على مستوى المحافظة للتأكد من التزام المحلات بالإجراءات القانونية للترخيص ومزاولة النشاط حيث تتبع مديرية الطب البيطرى بالدقهلية خطة مرور وتفتيش شهرية على جميع المحلات المنوطة بالأدوية البيطرية حتى يتم وضع قاعدة بيانات دقيقة تسهل فى متابعة الأدوية البيطرية بالمحافظة، وتوصلت اللجان  إلى وجود 490 محل مرخص بالمحافظة و تم حصر  201 محل غير مرخص وقد تم غلق  50 محل اداريا بمخالفتهم منذ بداية العام الحال.


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