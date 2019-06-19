سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بولينا جاجارينا تقدم حفل افتتاح منتدى الابتكارات الاجتماعية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:25 ص
بولينا جاجارينا تقدم حفل افتتاح منتدى الابتكارات الاجتماعية المنتدى الثالث للابتكارات الاجتماعية
رسالة موسكو: إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت العاصمة الروسية موسكو افتتاح المنتدى الثالث للابتكارات الاجتماعية، الذى شهد حضور كبار مسئولى الحكومة الروسية وضيوف من أنحاء العالم لتبادل خياراتهم حول التنمية المجتمعية والرعاية الصحية وغرس الذكاء الاصطناعي فى المجالات المختلفة على رأسها الرعاية الصحية والتعليم والإعلام.

قدمت حفل الافتتاح، اليوم الأربعاء، الفنانة الروسية الشهيرة بولينا جاجارينا فى حضور عمدة موسكو ونائبة رئيس الوزراء الروسى ورئيسة مجلس الشيوخ ووزير الصحة.

bef97a08-8074-41a4-89d8-d89a2e3772f5
 

ويشارك فى المنتدى الأكبر فى روسيا اكثر من ٣٠ ألف شخص من انحاء الأقاليم الروسية ودوّل العالم.

ويشهد المنتدى معرضا واسعا حول الابتكارات والتكنولوجيا ويشمل سبل استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين جوانب الحياة حيث تم عرض نماذج للتعليم الالكترونى والرعاية الصحية التو تهدف لتحسين جودة الحياة وإطالة العمر، فضلا عن برامج خاصة بكبار السن.

9224e299-7f68-4a33-96ef-3b162d17b2d6
 

ومن اللافت هو حديث المسئولين فى كلماتهم حول تأثير نمط الحياة على طول العمر وأشار البعض إلى أن المواطنين فى المدن الكبرى لديهم كل ما هو ضرورى لحياة سعيدة لكنهم يفشلون فى روية مكونات وسبل الحياة السعيدة.

وكان من المقرر أن تشارة السيدة عهود الرومى، وزيرة السعادة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى جلسة خاصة عن السعادة. وسيحضر جين ليم، مستشار دولة الإمارات وموسس والرئيس التنفيذي لشركة Delivering Happiness ليشارك بخبرته.

bef97a08-8074-41a4-89d8-d89a2e3772f5

 


بولينا جاجارينا

موسكو

السعادة

الرعاية الصحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:02 ص

مش أقل من كأس العالم.. مصر تنظم أمم أفريقيا بأحدث نظم التكنولوجيا.. ربط الاستادات بالألياف الضوئية وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بالبطولة.. ومصدر بـ"الاتصالات": استعراض عملى لأحدث تكنولوجيا الاتصالات

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:30 ص

تعاون بين جامعة كفر الشيخ ووزارة الاتصالات في مجال الذكاء الاصطناعي

السبت، 15 يونيو 2019 04:12 م

صور.. جولة داخل مؤتمر أمازون للروبوتات والذكاء الاصطناعى

الخميس، 13 يونيو 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة