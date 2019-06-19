بولينا جاجارينا تقدم حفل افتتاح منتدى الابتكارات الاجتماعية

رسالة موسكو: إنجى مجدى

شهدت العاصمة الروسية موسكو افتتاح المنتدى الثالث للابتكارات الاجتماعية، الذى شهد حضور كبار مسئولى الحكومة الروسية وضيوف من أنحاء العالم لتبادل خياراتهم حول التنمية المجتمعية والرعاية الصحية وغرس الذكاء الاصطناعي فى المجالات المختلفة على رأسها الرعاية الصحية والتعليم والإعلام.



قدمت حفل الافتتاح، اليوم الأربعاء، الفنانة الروسية الشهيرة بولينا جاجارينا فى حضور عمدة موسكو ونائبة رئيس الوزراء الروسى ورئيسة مجلس الشيوخ ووزير الصحة.

ويشارك فى المنتدى الأكبر فى روسيا اكثر من ٣٠ ألف شخص من انحاء الأقاليم الروسية ودوّل العالم.

ويشهد المنتدى معرضا واسعا حول الابتكارات والتكنولوجيا ويشمل سبل استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين جوانب الحياة حيث تم عرض نماذج للتعليم الالكترونى والرعاية الصحية التو تهدف لتحسين جودة الحياة وإطالة العمر، فضلا عن برامج خاصة بكبار السن.

ومن اللافت هو حديث المسئولين فى كلماتهم حول تأثير نمط الحياة على طول العمر وأشار البعض إلى أن المواطنين فى المدن الكبرى لديهم كل ما هو ضرورى لحياة سعيدة لكنهم يفشلون فى روية مكونات وسبل الحياة السعيدة.



وكان من المقرر أن تشارة السيدة عهود الرومى، وزيرة السعادة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى جلسة خاصة عن السعادة. وسيحضر جين ليم، مستشار دولة الإمارات وموسس والرئيس التنفيذي لشركة Delivering Happiness ليشارك بخبرته.