بسبب الآثار.. شقيقان يختطفان مواطن ويساومان أسرته على مليون جنيه بدمياط

كتب محمود عبد الراضى

نصب مواطن على شقيقين واستولى منهما على أكثر من مليون جنيه بزعم بيع قطع أثرية لهما، فقررا الانتقام منه عن طريق اختطافه ومساومة أسرته على ذات المبلغ لإطلاق سراحه.

تلقى مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط بلاغاً بقيام "صاحب كافيتريا له معلومات جنائية - وشقيقه "مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية" بإستدراج أحد المواطنين مزارع ، وإصطحابه بسيارة ميكروباص والتوجه به لجهة غير معلومة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديريتى أمن الغربية والقليوبية محل إقامتهم وتم ضبطهم.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مليون و200 ألف جنيه فى مقابل بيعه قطع أثرية لهم وعدم الوفاء بذلك أو رد المبلغ ، فاتفقوا فيما بينهما على اختطافه، ويوم الواقعة توجه الأول والثانى لمنطقة سكن المجنى عليه وإستدرجاه إلى منزلهما وإحتجازه ، وقام الثالث الذى اتفقا معه على مساعدتهما بالاتصال بشقيق المجنى عليه وطلب منه مبلغ (2 مليون جنيه) كفدية لإطلاق سراحه ، كما تم ضبط الشريحة المستخدمة، فتم تحرير المختطف وبمواجهته أيد ذلك.