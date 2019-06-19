سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

بسبب الآثار.. شقيقان يختطفان مواطن ويساومان أسرته على مليون جنيه بدمياط

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:05 م
بسبب الآثار.. شقيقان يختطفان مواطن ويساومان أسرته على مليون جنيه بدمياط المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصب مواطن على شقيقين واستولى منهما على أكثر من مليون جنيه بزعم بيع قطع أثرية لهما، فقررا الانتقام منه عن طريق اختطافه ومساومة أسرته على ذات المبلغ لإطلاق سراحه.
 
 
تلقى مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط بلاغاً بقيام "صاحب كافيتريا له معلومات جنائية - وشقيقه "مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية" بإستدراج أحد المواطنين مزارع ، وإصطحابه بسيارة ميكروباص والتوجه به لجهة غير معلومة.
 
 
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديريتى أمن الغربية والقليوبية محل إقامتهم وتم ضبطهم.
 
واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مليون و200 ألف جنيه فى مقابل بيعه قطع أثرية لهم وعدم الوفاء بذلك أو رد المبلغ ، فاتفقوا فيما بينهما على اختطافه، ويوم الواقعة توجه الأول والثانى لمنطقة سكن المجنى عليه وإستدرجاه إلى منزلهما وإحتجازه ، وقام الثالث الذى اتفقا معه على مساعدتهما بالاتصال بشقيق المجنى عليه وطلب منه مبلغ (2 مليون جنيه) كفدية لإطلاق سراحه ، كما تم ضبط الشريحة المستخدمة، فتم تحرير المختطف وبمواجهته أيد ذلك.
 
 

خطف

جرائم الخطف

الاتجار في الاثار

بيع الاثار

خطف بسبب الاثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة