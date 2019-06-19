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برلمانيون لبنانيون ومسئولون سعوديون يؤكدون أهمية مواجهة الإرهاب

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:39 م
برلمانيون لبنانيون ومسئولون سعوديون يؤكدون أهمية مواجهة الإرهاب البرلمان اللبنانى
أ ش أ

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 أكدت لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية مع المملكة العربية السعودية، أهمية مجابهة المخططات الإرهابية التي تستهدف المنطقة العربية، وضرورة تحقيق الاستقرار والسلام في كل الدول العربية والعمل على دعم وحدتها الداخلية ومنع الاقتتال والانقسام.
 
جاء ذلك في البيان الختامي المشترك الذي أصدرته لجنة الصداقة البرلمانية في ختام اجتماعها اليوم، والتي أشادت بالموقفين الرسميين للسعودية ولبنان من التطورات العربية الراهنة، ولا سيما في ما يتعلق بمواجهة الأخطار المحيطة.
 
ويرأس اللجنة عضو مجلس النواب الحالي ورئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام. وعُقد الاجتماع بمقر مجلس النواب اللبناني بحضور وفد مجلس الشورى السعودي الذي يزور لبنان حاليا برئاسة عضو المجلس صالح بن منيع الخليوي والوفد المرافق له، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس النيابي اللبناني.

المخططات الإرهابية

السعودية

لبنان

مجلس النواب اللبناني

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