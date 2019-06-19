سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

لأنها تغرق..

باردة ومظلمة فى معظم أوقات السنة.. تعرف على مدينة تحركت من موقعها

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:03 م
باردة ومظلمة فى معظم أوقات السنة.. تعرف على مدينة تحركت من موقعها القطب الشمالى
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواجه سكان مدينة كيرونا السويدية خطر الغرق، لكن هذه المرة ليس فى مياه المحيط، بل فى الأرض التى تقع تحت أقداهم، وتقع كيرونا فى أقصى شمال السويد، وهى مدينة باردة ومظلمة فى معظم أوقات السنة، لقربها من الدائرة القطبية الشمالية، الأمر الذى يجعل أمر البناء تحديا صعبا.

 

ووفقا لموقع "إيه جيه أو" الإسبانى فإن المدينة على بعد 160 كيلومتراً فقط من الدائرة القطبية الشمالية ، وهى مدينة على وشك الانقراض، وتكتسب أشعة الشمس هناك لونًا طيفيًا بفضل الطقس البارد والبخار الذى يمتد من البنية التحتية للتعدين التى كانت بمثابة أسلوب حياة لسكانها البالغ عددهم 20.000 نسمة.

 

ولجأت السلطات السويدية إلى إجراءات قاسية لمواجهة الغرق المتسارع للأرض تحت المدينة، ويعود السبب فى ذلك إلى منجم الحديد الموجود أسفل المدينة، وتخطط السلطات لنقل منشآت المدينة وسكانها إلى مكان يبعد 3.2 كلم شرق المدينة.

 

وقدر خبراء أن كافة البنية التحتية في المدينة سوف تنهار مع استمرار توسع المنجم تحتها بحلول عام 2050، لكن خطة الإخلاء يتوقع أن تنتهى مع حلول عام 2040، وحسب الخطة فإن المنازل والمتاجر سيتم هدمها وبناؤها من جديد في شرق المدينة، فى حين أن المعالم البارزة فى البلدة سيجرى نقل أجزائها إلى المكان الجديد.

 

وقال أحد سكان المدينة ، جوران كارز، إن على المسئولين التفكير فى حياة جديدة وبناء ارصفة ومنازل ومبانى كان السكان يتخيلونها منذ سنوات، والشئ الرئيسى هو بناء ميدان كبير ، لأن المدينة لا تمتلك ميدان،ويبدو أن المدينة الجديدة التى سيتم نقلنا إليها ستكون من أجمل المبانى فى جميع أنحاء شمال أوروبا.

 


السويد

مدينة كيرونا

مدينة جديدة

القطب الشمالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بحضور مسئولين و2000 مدعو.. سفارة السويد تحتفل بالعيد الوطنى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:23 ص

كوريا الجنوبية والسويد توقعان مذكرات تفاهم للتعاون التجارى والاقتصادى

السبت، 15 يونيو 2019 09:56 ص

بالقبعة الطايرة.. طلاب الثانوية بالسويد بيحتفلوا بالتخرج على قديمه..فيديو

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:30 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. العثور على جسم غريب بالقرب من مركز شرطة بالسويد.. الكونجرس يصوت على منع بيع طائرات هجومية لقطر.. والملكة رانيا تحتفل بعيد زواجها من ملك الأردن

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة