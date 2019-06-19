الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة مالية روسية

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ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية في نبأ عاجل لها، نقلاً عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت اليوم الأربعاء بفرض عقوبات على شركة مالية روسية.

وأوضحت القناة أن هذه العقوبات تأتي بموجب برنامج العقوبات على كوريا الشمالية.

ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.