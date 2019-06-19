الرئيسية أخبار عالمية الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة مالية روسية الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:19 م ترامب أ ش أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية في نبأ عاجل لها، نقلاً عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت اليوم الأربعاء بفرض عقوبات على شركة مالية روسية. وأوضحت القناة أن هذه العقوبات تأتي بموجب برنامج العقوبات على كوريا الشمالية. ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك. الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة كوريا الشمالية روسيا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:42 م الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 16 مواطن سورى الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:57 م وزير الخزانة الأمريكية: توقف المفاوضات مع الصين بشأن حل النزاع التجارى بين الدولتين الأحد، 09 يونيو 2019 08:23 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟ أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟ أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية المزيد من Trending Plus
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