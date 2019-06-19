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الهرمونات بتلعب بيك.. اعرف ليه بتاكل من غير ما تكون جعان

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:30 م
الهرمونات بتلعب بيك.. اعرف ليه بتاكل من غير ما تكون جعان تناول الطعام
كتبت هند عادل

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كثيرًا ما نتناول الطعام دون أن نكون نشعر بالجوع والأمر ليس مجرد فقط حبًا فى الأكل ولكن وراءه أسباب كثيرة معقده تتعلق بالنفسية، فقد تزيد الضغوط النفسية والتوتر العصبى من تناول الطعام كحالة غير شعورية، حسبما ذكر موقع" webmed".

أسباب تناول الطعام بدون جوع

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الضغط عصبى

الإجهاد الكثير يغمر الجسم بهرمون الكورتيزول لتزويد الجسم بالطاقة ما يجبرك على تناول المزيد من الطعام دون الشعور بالجوع .

الإعياء والتعب

عندما لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة ترتفع مستويات هرمون الجريلين وهو الهرمون الذى يجعلك ترغب في تناول الطعام ففي هذه الأثناء تنخفض مستويات هرمون الليبتين وهو هرمون يقلل الجوع والرغبة في تناول الطعام هذان الهرمونان يتحكمان في مشاعر الجوع والنتيجة تشعر بالجوع حتى لو لم يكن جسمك بحاجة إلى الطعام.

القلق والتوتر

القلق لديه علاقة قوية مع اضطرابات الأكل يمكن أن تكون الشراهة عند تناول الطعام وسيلة للمساعدة في إدارة مخاوفك وإجهادك، فمن الاكتئاب واضطرابات المزاج إلى الصدمات النفسية والإدمان أو سوء المعاملة يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للانفجار كوسيلة لإدارة عواطفك.

الضغط الفردي

 

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يثير إحساس الوحدة مشاكل نفسيه لدى الإنسان من السهل الانخراط في متعة حدث اجتماعي وتجاهل الإشارات التي تفيد بأنك لم تعد جائعًا أو تشعر بالتزام بالمشاركة مع المجموعة.

صور الغذاء وإعلانات الطعام 

في بعض الأحيان كل ما يتطلبه الأمر هو قوة الاقتراح لتجعلك ترغب في تناول وجبة خفيفة. وتظهر الدراسات أن الإعلان عن الطعام يجعله أكثر احتمالًا أنك ستحصل على أي طعام لديك وتذوق الطعام.


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