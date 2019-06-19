النيابة تخاطب المعمل الكيماوى لفحص هيروين ضبط بحوزة تجار مخدرات بالوراق

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير المعمل الكيماوى بشأن فحص كمية من مسحوق الهيروين تم ضبطها بحوزة 3 تجار مخدرات فى الوراق، لارفاقه بملف التحقيقات فى القضية وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة.

ومن جانبه جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، فى الوراق.

توصلت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، إلى اتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين لهم، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم كيلو وربع من مخدر الهيروين، ومبلغ 81 ألف جنيه، وميزان حساس، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.