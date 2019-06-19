النيابة تأمر بإخلاء سبيل 8 أشخاص بواقعة وفاة طفل داخل حمام سباحة بالسلام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بإخلاء سبيل كلا من "منال محمد، مهاب أحمد، أدهم عبد المطلب، عبد الله عمر، يوسف سامح، رضا محمد، محمد مبروك، عمرو محمد"، بضمان محل إقامتهم فى التحقيقات التى جرت معهم بواقعة وفاة طفل داخل حمام سباحة بالسلام.

كما أمرت النيابة بتشريح جثة الطفل، لبيان أسباب الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

ترجع الواقعة لتلقى قسم السلام، إخطار من مستشفى السلام، يفيد بوصول الطفل "محمد.ا" مصاب بشرخ بالجمجمة، وفى حالة نزيف تام، مما أدى لوفاته على الفور.

وبتقنين التحريات، تبين أن الطفل كان يسبح بأحد حمامات السباحة بمدينة السلام، واصطدم بأحد الحواجز وظل ينزف داخل حمام السباحة دون مراقبة من المسئولين.