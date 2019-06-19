المجلس الأعلى للثقافة " يستضيف طلبة " ناصر للقيادة الافريقية "

كتبت أسماء نصار

استضاف المجلس الاعلى للثقافة ، الشباب الافريقي المشارك في منحة " ناصر للقيادة الافريقية " ، وذلك خلال فعاليات منحة" ناصر للقيادة الافريقية "التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة (مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقى.

التقى الشباب الافريقى بالدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الاعلي للثقافة والدكتورة أمانى الطويل مدير البرنامج الافريقي بمركز الاهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية وذلك ضمن فعاليات فعاليات اليوم العاشر من منحة " ناصر للقيادة الافريقية".

و أشادت الدكتورة اماني الطويل بدور المكتب الافريقي بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وجهوده في تعزيز التواصل بين شباب دول القارة الافريقية من اجل تبادل الثقافات والخبرات والرؤى بين الشباب الافريقى حول القضايا والموضوعات التى تخص دولهم الافريقية، مؤكدة ان القارة الافريقية تعد كيان واحد غير منقسم وخاصة ان ابناءها ناضلوا كتيراً من اجل بناء كيان واحد للقارة الافريقية.

و أوضحت الطويل مفهوم الأفكار الأفريقانية التى تواجه الاستعمار والاستعباد في افريقيا من قبل الغرب ، مبينة ان تلك الأفكار تم بلورتها في خمس مؤتمرات بين لندن وباريس من قبل الافارقة بالخارج ، وكلها ركزت علي ضرورة تعارف الشعوب الافريقية بعضها لبعض ، وتعد المنصة التي اعتمد عليها قادة التحرر فى القارة الافريقية.

وأكدت ان الاستقلال الوطني للدول الافريقية يواجه نفس التحديات التي واجهت افريقيا عبر العصور ، مشيرة إلي قصور البلاد الافريقية فيما بينهم علي المستوي الاقتصادي رغم امتلاكها العديد من الثروات والقوة البشرية.

فيما اشارت الطويل إلي أهمية النظر إلي مصلحة القارة الافريقية من قبل شبابها من اجل بناء مستقبلها ونهضتها بين الأمم ، مؤكدة علي ضرورة التعاون الافريقي الافريقي في كافة المجالات.

كما تطرقت الطويل إلي السياسة المصرية إزاء القارة الافريقية ، مؤكدة علي اهتمام القيادة السياسية المصرية بتجميع شعوب القارة الافريقية ايمانا منها بدور الدول الافريقية في بناء المستقبل ومواجهه التحديات التي تواجهها القارة الافريقية.

من جانبه اشار الدكتور هشام عزمي ، على دور المجلس الاعلي للثقافة في تعظيم التواصل الثقافي مع افريقيا وتعزيز العلاقات بين مصر وكافة الدول الافريقية ، علي هوية مصر الافريقية

وأوضح عزمي دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى تحرر القارة الافريقية وحركة عدم الانحياز الافريقية والعربية والإسلامية ، مشيراً الي ان سياسية مصر تترجم الدعم الكامل لحركات التحرر في افريقيا ، مبيناً ابرز الجهود المصرية في هذا المجال بالإضافة إلي توضيح الدور الإقليمي المصري في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذي تعاظم معه البعد الثقافي المصري في افريقيا.

و اكد عزمي علي ان القارة الافريقية تطلع في الفترة الحالية بأمل وتفاؤل لرؤية وتصميم الرئيس عبد الفتاح السيسي علي العبور بالقارة الافريقية إلي عصر النهضة والتنمية تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقى.

وتناول اللقاء تعريف المشاركين بالمجلس الاعلي للثقافة وتوضيح اهم الفعاليات الثقافية الخاصة بالجانب الافريقي بالإضافة إلي التأكيد علي جهود المجلس في دعم الترابط الثقافي الافريقي ، متطرقاً إلي اهم الفعاليات التي ينظمها المجلس خلال الفترة المقبلة والتي تخص القارة الافريقية.