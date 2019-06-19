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الكشف على 1242 مريض بالمجان غرب الإسكندرية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:06 م
الكشف على 1242 مريض بالمجان غرب الإسكندرية جانب من القافلة
الاسكندرية جاكلين منير

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نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية إلى الوحدة الصحية بقرية بغداد التابعة لقسم ثانى العامرية غرب الإسكندرية.
 
وصرح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية،أن القافلة ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات الباطنة، والجراحة، والنساء، والاطفال، والقلب والأوعية الدموية، والعظام، والجلدية، وتنظيم الأسرة، وطب الأسنان، قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ 1242 مريض من أهالى المنطقة.
 
وأضاف عثمان،أنه تم بالفعل عمل 563 تحليل طبى،و46 أشعة بالموجات فوق الصوتية، و12 رسم قلب، تم عملها جميعا بالمجان.
 
من جانبه،أوضح الدكتور ماهر عثمان منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قامت بتحويل 5 حالات لتلقى العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات لـ799 مواطن من أهالى المنطقة على مدى اليومين أغلبهم من السيدات .
 
 

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