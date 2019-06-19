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الكاميرون تعلن الجمعة القادمة يوما للحداد الوطنى لمقتل 17 جنديا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:00 ص
الكاميرون تعلن الجمعة القادمة يوما للحداد الوطنى لمقتل 17 جنديا شرطة الكاميرون
أ ش أ

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أعلنت السلطات في الكاميرون، أن الجمعة القادمة، هو يوم حداد وطني، وذلك بقرار من الرئيس "بول بيا" بعد مقتل 17 جنديًا في شمال البلاد؛ جراء هجوم شنته مؤخرًا جماعة (بوكو حرام).

وأصدر الرئيس الكاميروني - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم،الثلاثاء، مرسومًا رئاسيًا؛ لإعلان الحداد الوطني الجمعة القادمة، وذلك بعد مقتل 17 جنديًا خلال مهمة لهم جراء هجوم وصفه بالغادر شنته جماعة (بوكو حرام) ضد أحد مواقع الشرطة في أقصى شمال البلاد في 10 يونيو الجاري.

وقال الرئيس "بيا": "إن الأعلام ستنكس في عموم البلاد وفي مباني التمثيل الدبلوماسي والقنصلي للكاميرون في الخارج".

وكان "جوزيف بيتى اوسومو" وزير الدفاع الكاميروني قد أعلن - في بيان الأربعاء الماضي - أن أكثر من 300 مقاتل من جماعة بوكو حرام مدججين بالسلاح شنوا هجومًا على أفراد الشرطة في 10 يونيو الجاري، مما أسفر عن مقتل 16 جنديًا و8 مدنيين، كما قتل 64 جهاديا خلال عملية رد للجيش الكاميروني على هذا الهجوم.


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افريقيا

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شرطة الكاميرون

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