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القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2019

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:55 م
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2019 الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع
كتب زكى القاضى

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صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2019 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة ، حيث أعلن عن قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية إعتباراً من 25/6/2019  وذلك وفقاً للشروط الأتية :-

أولاً المؤهلات العليا :-

مواليد الفترة من 1 يناير حتي 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم فى الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو 2019 ، وخريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) الذين أنهوا سنة الإمتياز أو مدة التدريب خلال تلك الفترة ، وكذا المتخلفين من سنوات سابقة

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من  17 يوليو2019 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة في المدة 31 يوليو وحتى 27 اغسطس 2019 .

ثانيا : المؤهلات فوق المتوسطة :-

مواليد الفترة من 1 يناير  حتي 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير حتى آخريوليو 2019 ، وكذا المتخلفين من سنوات سابقة على أن يتمإستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 17 أغسطس  2019 ، وأن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة في المدة  من 28أغسطس وحتى الأول من سبتمبر 2019.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة :-

مواليد أشهر ( أكتوبر/نوفمبر / ديسمبر ) من عام 1999 ، ومواليد نفس الأشهر الثلاث من عام  1998 وما قبلها خريجى العام الدراسي 2017/2018، بالإضافة إلى المتخلفين من سنوات سابقة علي أن يتم إستقبالهم  بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 25 يونيو2019 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد إعتبارا  من 6  وحتى 30 يوليو 2019.               

رابعاً: غير ذوى المؤهلات :-

مواليد أشهر ( اكتوبر/ نوفمبر / ديسمبر ) من عام 1999والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من يوم 20 أغسطس 2019 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 2 وحتى 12 سبتمبر 2019م .

المستندات المطلوبة :

بطاقة الرقم القومى – بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند ) – أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها – صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب – فيش البصمات ( 1 جند ) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز لغير ذوى المؤهلات – فصيله الدم – أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) – قسيمة الزواج للمتزوجين – رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها – خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه  – قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ) .

وبناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم وإنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد وكذا الخدمات التى تهم المواطنين والشباب سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت علي العنوان التالى (  tagned.mod.gov.eg ) وبريد الكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة  للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج.

 

 

 


القوات المسلحة

الجيش المصرى

موقع التجنيد

مواعيد التجنيد

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