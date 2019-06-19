الفريق الطائر بصحة الإسكندرية يبدأ خطة تحسين أداء وحدات الرعاية الأولية

الاسكندرية ـ جاكلين منير

بدأ "الفريق الطائر" بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، نشاطه فى تحسين أداء وحدات الرعاية، حيث تم تشكيل الفريق بناء على تعليمات الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، برئاسة مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية وعضوية ممثلين للإدارات الفنية والمالية بالمديرية، بغرض المرور على جميع وحدات الرعاية الأولية بالإسكندرية لتقييم سير العمل وتحسين الأداء بها.

وصرحت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن الفريق الذى يضم 30 عضوا من مختلف الإدارات الطبية والمالية والإدارية والهندسية قام بالمرور على وحدتى "خالد بن الوليد" و"الوفاء" بمنطقه العامرية ضمن 29 وحدة سيتم المرور عليها فى مدة 14 يوما ضمن خطة أوسع للمرور على 142 وحدة رعاية أولية هى جميع وحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة.

وأوضحت "سلطان" أن الفريق قام بعمل إشراف تصحيحي داعم في وجود فريق من منطقة العامرية الطبية وتم تقييم الوحدتين ووضع خطة تحسين لهم من حيث الأداء والبنية التحتية، وتم تدريب العاملين للوقوف علي جميع السلبيات والعمل على تفاديها.