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الصفحة الرسمية للأزهر على "فيسبوك" تحى السيرة العطرة لصحابة الرسول

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:21 م
الصفحة الرسمية للأزهر على "فيسبوك" تحى السيرة العطرة لصحابة الرسول الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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تُحيي الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" السيرة العطرة لصحابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعرِّف بفضلهم ومكانتهم وسمو شأنهم ورِفعة درجتهم. 
 
ونشرت صفحة الأزهر الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو بعنوان: "أصحاب الرسول" يوثق سيرة سيدنا أبو بكر الصديق، رضي الله عنه وأرضاه، ويصفه برقة القلب وهدوء الطباع، وأنه تميز بالرحمة واللين وإكرام الضيف وصلة الأرحام، وانعكاس ذلك على حياته وعلاقاته مع الناس ودعمه وتأييده للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
 
يأتي هذا الفيديو ضمن  فيديوهات سلسلة "أصحاب الرسول"، التي ستستمر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"،  بنشرها خلال الفترة المقبلة، بهدف إبراز قيمة الصحابة الكرام، والتعريف بخلقهم وفضائلهم وكريم الصفات التي حباهم الله تعالى بها، وبيان دورهم في نصرة الحق وعظيم قدرهم.
 
 

 


الصفحة الرسمية للازهر

الازهر الشريف

فيس بوك

اصحاب الرسول

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